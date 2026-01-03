A banda autoral de heavy doom metal Midgard, de Bauru, está entre os melhores vídeos de 2025 do 'Roadie Crew' Online Festival. O videoclipe "When Darkness Falls" foi selecionado pela curadoria do festival para integrar a retrospectiva especial da edição número 70, que será exibida no dia 16 de janeiro, às 19h30, no canal oficial da revista 'Roadie Crew' (@roadiecrewmagtv), no YouTube.

O vídeo conta com a participação de Alex Voorhees (Imago Mortis) e Ronaldo Simolla (ex-Delpht) e figura entre os destaques do ano no cenário do metal nacional. A exibição será exclusiva e integra a programação do festival, que anualmente reúne produções consideradas referência no gênero.

Além da seleção de curadoria, a 'Roadie Crew' abriu votação popular para eleger os melhores de 2025 entre bandas, álbuns e músicos nacionais e internacionais e a Midgard está indicada em seis categorias: álbum nacional, com o EP "Echo Fractum", Paula Jabur (vocalista), Omar Rezende (guitarrista), F.L.Y. (baixista), Julio "Tio Chico" (baterista), Miño Manzan (tecladista). O formulário segue aberto até 25 de janeiro de 2026, pelo site oficial da revista, reforçando a participação do público na definição dos destaques do metal brasileiro.