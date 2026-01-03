A banda autoral de heavy doom metal Midgard, de Bauru, está entre os melhores vídeos de 2025 do 'Roadie Crew' Online Festival. O videoclipe "When Darkness Falls" foi selecionado pela curadoria do festival para integrar a retrospectiva especial da edição número 70, que será exibida no dia 16 de janeiro, às 19h30, no canal oficial da revista 'Roadie Crew' (@roadiecrewmagtv), no YouTube.
O vídeo conta com a participação de Alex Voorhees (Imago Mortis) e Ronaldo Simolla (ex-Delpht) e figura entre os destaques do ano no cenário do metal nacional. A exibição será exclusiva e integra a programação do festival, que anualmente reúne produções consideradas referência no gênero.
Além da seleção de curadoria, a 'Roadie Crew' abriu votação popular para eleger os melhores de 2025 entre bandas, álbuns e músicos nacionais e internacionais e a Midgard está indicada em seis categorias: álbum nacional, com o EP "Echo Fractum", Paula Jabur (vocalista), Omar Rezende (guitarrista), F.L.Y. (baixista), Julio "Tio Chico" (baterista), Miño Manzan (tecladista). O formulário segue aberto até 25 de janeiro de 2026, pelo site oficial da revista, reforçando a participação do público na definição dos destaques do metal brasileiro.
Formada há 25 anos, a Midgard possui uma trajetória consolidada, com apresentações em diferentes regiões do País e participação em diversos eventos do gênero musical. Um dos marcos da carreira ocorreu em junho de 2001, quando a banda abriu o show do grupo alemão Helloween, durante a turnê The Dark Ride, em Catanduva (SP).
Natural de Bauru, a vocalista Paula Jabur destaca a relevância do reconhecimento por uma publicação do porte da 'Roadie Crew', ao colocar uma banda autoral de Bauru no mapa do heavy metal nacional.
Criada em 1999, o grupo passou por um hiato de 12 anos antes de retomar as atividades em 2021, com o lançamento de novos singles, um álbum completo e um EP. "Foi um risco voltar. Não sabíamos como o público reagiria, mas fomos surpreendidos com a recepção positiva, tanto dos fãs quanto da crítica", afirma a vocalista.
Para os próximos meses, o grupo projeta a continuidade do processo de consolidação, com uma turnê marcada para o próximo mês de abril, acompanhando Robert Lowe, ex-vocalista da banda Candlemass e vocalista atual da banda Solitude Aeturnus. "É uma honra para nós e um momento muito importante da nossa trajetória, estamos muito felizes", conclui Paula.
A formação atual da Midgard conta com Omar Rezende (guitarra e voz), Paula Jabur (voz), Jhow Moura (baixo), Julio "Tio Chico" (bateria) e Miño Manzan (teclado). Para participar da votação dos "Melhores de 2025 segundo os leitores da Roadie Crew", acesse: https://roadiecrew.com/melhores2025/.