A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon) e da Secretaria de Suprimentos e Licitações, está disponibilizando lote de 1.000 m² no Distrito Empresarial Luiz Trecenti. O objetivo é a concessão de direito real de uso de área pública, com posterior doação, visando à instalação ou à ampliação de estabelecimentos industriais, comerciais ou prestadores de serviços.

Essa iniciativa está regulada pelas leis municipais n.º 5256/2019 e n.º 5532/2022, que também estabelecem regras para a retomada da área. O terreno, com benfeitorias, fica na rua Benedicto Nunes Duarte, Lote 12, Quadra D do Distrito Empresarial "Luiz Trecenti III". O valor total mínimo do lance é de R$ 374.300,00.

A licitação será realizada na modalidade "concorrência eletrônica", através do sistema Portal da Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Home/, no dia 8 de janeiro de 2026, às 8h30. O critério de julgamento será o maior lance, em modo de disputa aberto.