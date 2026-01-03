03 de janeiro de 2026
Disponível lote no Distrito Empresarial de Lençóis Paulista

da Redação
Tempo de leitura: 1 min
O lote tem 1.000 m² e fica no Distrito Empresarial Luiz Trecenti III
A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon) e da Secretaria de Suprimentos e Licitações, está disponibilizando lote de 1.000 m² no Distrito Empresarial Luiz Trecenti. O objetivo é a concessão de direito real de uso de área pública, com posterior doação, visando à instalação ou à ampliação de estabelecimentos industriais, comerciais ou prestadores de serviços.

Essa iniciativa está regulada pelas leis municipais n.º 5256/2019 e n.º 5532/2022, que também estabelecem regras para a retomada da área. O terreno, com benfeitorias, fica na rua Benedicto Nunes Duarte, Lote 12, Quadra D do Distrito Empresarial "Luiz Trecenti III". O valor total mínimo do lance é de R$ 374.300,00.

A licitação será realizada na modalidade "concorrência eletrônica", através do sistema Portal da Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Home/, no dia 8 de janeiro de 2026, às 8h30. O critério de julgamento será o maior lance, em modo de disputa aberto.

Os interessados devem possuir empresa constituída há no mínimo 12 meses e não serão contempladas as que já tenham sido agraciadas com os benefícios da legislação de incentivo à concessão e doação de áreas no município de Lençóis Paulista.

O edital da concorrência está disponível no site da prefeitura (lencoispaulista.sp.gov.br) e pode ser consultado na aba "Licitações" e depois na modalidade "Concorrências". O prazo de concessão do direito real de uso é de dez anos. Após esse período, o empreendedor poderá requisitar a doação definitiva da área.

Os empreendedores interessados em visitar o lote podem agendar previamente a visita junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo telefone (14) 3263-2300, ramal 4.

