JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
REGIONAL

Em Botucatu, ação integrada busca evitar novos afogamentos

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Defesa Civil de Botucatu
Campanha tem como objetivo orientar e conscientizar a população sobre os riscos associados ao período de altas temperaturas
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Transportes (Semutran), Guarda Civil Municipal (GCM), Núcleos de Proteção e Defesa Civil, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) e Secretaria de Turismo realizaram nesta semana, de forma integrada, ações de prevenção a afogamentos em pontos estratégicos de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Como parte da Operação Viva Verão, as equipes efetuaram instalação de placas para prevenir afogamentos no Rio Bonito, a verificação das placas já existentes na região da Mina e a implantação de nova sinalização preventiva no bairro Alvorada da Barra.

As ações têm como objetivo orientar e conscientizar a população sobre os riscos associados ao período de altas temperaturas, especialmente quanto aos cuidados em rios, cachoeiras, lagos e demais áreas de banho, visando à prevenção dos afogamentos.

A Defesa Civil Municipal reforça a importância de que a população respeite a sinalização, evite áreas não recomendadas para banho, redobre a atenção com as crianças e adote comportamentos seguros durante o lazer em ambientes aquáticos e ressalta que a operação seguirá com ações preventivas, educativas e de fiscalização durante todo o período de calor intenso.

