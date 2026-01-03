A Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) participou, nesta semana, de reunião com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para discutir projetos visando à preservação e à recuperação de importantes áreas ambientais no município.

O encontro foi virtual e ocorreu na tarde desta segunda-feira (29). O município foi representado pela vice-prefeita Juliana Fabre e pelo secretário de Proteção e Defesa Civil, Rodrigo de Paula. Pelo Ibama, quem participou da reunião foi o diretor-presidente do órgão, Rodrigo Agostinho.

Um dos temas discutidos foi a preservação de uma área ambiental com remanescentes da Mata Atlântica existente no território de Jaú, na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Amadeu Botelho, que é considerada um dos últimos fragmentos deste tipo de bioma no município.