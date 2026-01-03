A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde (CMS), informam que foi publicado o edital para a eleição de membros da sociedade civil no CMS, para o biênio 2026/2028. As inscrições devem ser feitas de 12 a 16 de janeiro, das 8h às 16h, com a habilitação das entidades e a indicação de membros, na Secretaria de Saúde, na rua Gerson França, 7-49, no Centro.

A indicação deverá ser encaminhada por ofício pela entidade, com a indicação contendo o nome completo e dados pessoais do titular e do suplente, a ficha de indicação para compor o CMS do titular e do suplente, o cartão do CNPJ atualizado da instituição - emitido no site da Receita Federal, o estatuto ou contrato social registrado em cartório ou instrumento equivalente, e a ata da última eleição ou nomeação da diretoria registrada em cartório. O edital e anexos foram divulgados no Diário Oficial de 6 de dezembro.

No dia 22 de janeiro, a Secretaria de Saúde vai publicar a relação das entidades habilitadas, com prazo de recurso de 23 a 27 de janeiro e resposta dos recursos no dia 29 de janeiro. A eleição está prevista para o dia 5 de fevereiro, às 19h, na Secretaria de Saúde. O CMS possui 28 membros titulares, com igual número de suplentes, sendo cinco membros do serviço público, nove membros dos profissionais de saúde e centros de formação e recursos humanos para saúde, e 14 membros dos usuários do sistema municipal de saúde, distribuídos da seguinte forma.