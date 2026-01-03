Com as altas temperaturas registradas nos últimos dias, o consumo de água tende a aumentar. O DAE, no entanto, aguarda as próximas medições para confirmar oficialmente o crescimento da demanda e, neste caso, indicar qual percentual. De qualquer modo, o cenário alerta para o uso consciente do recurso.

Em qualquer situação, a população deve evitar desperdícios, adotando hábitos simples no dia a dia, garantindo o abastecimento regular para todos. A orientação é priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, especialmente durante o período de verão.

Entre os principais pontos de atenção está o banho, considerado um dos maiores vilões do consumo doméstico. Um banho de 15 minutos pode gastar até 150 litros de água. Em uma casa com três pessoas, isso pode representar até 13,5 mil litros por mês. Reduzir o tempo para cinco minutos gera uma economia significativa, chegando a cerca de 9 mil litros mensais.