O engenheiro João Carlos Dias Viegas conta que a ampliação da reservação natural de água na região de captação do Batalha não vai sair até abril, como anunciou, mas garante que a intervenção será entregue em 2026. Como presidente recente do DAE, Viegas avalia que todas as ações em estudo no projeto Sacre são necessárias e inclui, no rol, a necessidade da cidade instalar uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) e Captação na Zona Norte. Isso significa, segundo Viegas, que as soluções de gestão integradas para resolver as dificuldades do sistema de abastecimento da cidade devem incluir uma nova ETA na bacia do Água Parada.

A utilização de água na região do Água Parada, no lado oposto a Lagoa do Batalha, na zona Sul, está apontada no Plano Diretor de Águas (PDA) de 2015 e em outros estudos sobre abastecimento de Bauru como alternativa futura de abastecimento, mas fundamental. Contudo, a opção foi "descartada" pelos últimos presidentes do DAE, seja por desconsiderar o potencial (e necessidade) de fontes alternativas para complementar a demanda de consumo, no tempo, seja pela opção política de gestões de concentrar as discussões no sistema Batalha (onde as carências são mais latentes e geraram vários rodízios por escassez no fornecimento de água).

"Há necessidade de a cidade ter uma nova ETA na Zona Norte. E o sistema Água Parada tem volume de água em condições de integrar o fornecimento futuro. Hoje, a prioridade está voltada para o Batalha, com investimentos da prefeita já em andamento nos poços pulmão, reservatório e adutora no Val de Palmas porque de fato esta é a prioridade. Mas Bauru não pode manter bombas em 40 poços funcionando 24 horas. Isso é muito caro e esgota muito o sistema", aponta.