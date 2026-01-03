A solução para a oferta adequada de água potável em Bauru, com uso sustentável, envolve mais de uma ação de gestão. Esta é a essência do projeto Sacre, o maior projeto de pesquisa aplicada de uso resiliente de água de superfície e subterrânea em andamento no País, realizado em Bauru. O programa coordenado pelo professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP), Ricardo Hirata, aposta em frentes integradas de investimentos, que inclui, em um eixo essencial, a formação da chamada cidade-esponja.

É o que apresentou o professor Hirata em audiência pública realizada no dia 9 de dezembro, na Câmara Municipal de Bauru, presidida pelo vereador Junior Rodrigues (PSD). Para o especialista em águas, o fim dos problemas com torneira seca na cidade não envolve uma única medida. O programa de investimentos em poços pulmão, como na região do Val de Palmas, é importante nesta fase. É preciso também recuperar o Rio Batalha, cumprir investimentos de curto, médio e longo prazos previstos no Plano Diretor de Águas (PDA) de 2015, que deve ser urgentemente atualizado, destaca.

Para Ricardo Hirata, a pesquisa pressupõe "soluções integradas para cidades resilientes". Por qualquer ângulo apresentado pelo estudo, a aposta em "cidade-esponja" implica em pontos como ampliar a reservação, formar bolsões de retenção natural de água (para represar água na superfície e reduzir o efeito sobre inundações urbanas), aumentar as áreas de vegetação e parques permeáveis, criar 'fazendas de poços', reduzir drasticamente as perdas por vazamentos na rédea, além de programar e realizar os investimentos em infraestrutura hídrica (adutoras, poços, controle de pressão de água na tubulação e interligações).