Técnico que “conhece” o Paulistão, elenco forte e ótima preparação são os trunfos do Noroeste...
Estamos na reta final. A espera termina em uma semana. No próximo domingo (11), o Noroeste fará a sua estreia no Campeonato Paulista de 2026. Inegável que o planejamento pra essa competição foi melhor. O ótimo técnico Guilherme está no clube desde setembro. Poucos conhecem o Paulistão como ele. Sabe aquela velha história de que os clubes do interior começam “voando”, pois estão se preparando há tempos e os “grandes” chegam cansado das férias? Pois é. O Norusca se preparou pra usar isso a seu favor. Com o elenco treinando desde novembro, a parte física será fundamental pra começar bem o Paulistão e abrir vantagem. Vencer o Red Bull nessa 1ª rodada é a chave pra fazer uma ótima campanha...
Um Paulistão diferente com apenas 8 jogos, onde os 8 melhores times (entre os 16) se classificam pras quartas de final. A tabela “ajudou” o Noroeste. Acredito que a formação desse elenco é bem melhor e com mais opções que a da temporada passada. Guilherme gosta de jogar no sistema com 3 zagueiros, mas dependendo do adversário isso pode ser mudado. A Coluna foi escrita no início da semana (em função do feriado) e havia a expectativa da chegada do atacante Léo Tocantins pra fechar o elenco. Os 27 que já estão confirmados são os goleiros Luiz Daniel, Jeferson Romário e Henrique Fernandes; os laterais Leocovick, Wesley, PH, Sanchez e Jhonny; os zagueiros Pedro Carrerette, Carlinhos, Lucas Cunha, Renan Araújo e Maycon; os volantes Léo Sena, Daniel Peixoto, Tauã Antunes e Igor Cristiano; os meias Cauã Aguiar, Denner, Thiago Lopes e Diego Mathias e os atacantes Pedro Felipe, Thiaguinho, Rafael Silva, Marlyson, Lucas Belém e Carlão...
Luiz Daniel deve ser o goleiro titular. Se for jogar com 3 zagueiros, eles devem ser Carlinhos, Maycon e Lucas Cunha. Temos ótimas opções nas alas: Jhonny ou PH na direita e Sanchez ou Leocovick pela esquerda. O meio poderá ter um volante (jogos em casa) e dois nos jogos fora. A briga é boa entre os 4 da posição. Na criação temos o Denner, Thiago Lopes e o Diego. O ataque deve ter Carlão e Marlyson ou Pedro Felipe. Se prepare torcedor. Aí vem o Norusca...
“Norusquinha” estreia hoje na Copinha...
O Noroeste está de volta à Copa São Paulo de Futebol Júnior. O técnico Marcelo Santos conta com um elenco bem jovem pra encarar o desafio e já deixou claro que o principal objetivo não são os resultados dentro de campo, mas a formação dos atletas, permitindo viver a experiência e sentir o ambiente da maior competição de base do futebol nacional. Pra essa geração de “futuros craques”, essa é a maior vitrine do futebol brasileiro...
O “Norusquinha” está no Grupo 10 da Copinha. Com sede em Ribeirão Preto, o time irá enfrentar o Comercial, o América Mineiro e o estreante Atlético Piauiense. A estreia é hoje, às 20h15, no Palma Travassos, contra o favorito do grupo, o América-MG. Na 3ª (6), às 18h, encara o Comercial e fecha a campanha na 6ª (9), contra o time do Piauí. Contando com atletas das categorias Sub-15 e Sub-17, o Norusca com certeza terá muitas dificuldades, já que a competição é pra atletas do Sub-20. Como diz o Marcelo: “A Copinha será uma grande escola pra esses meninos. O que eles vão viver agora vai fazer diferença lá na frente”...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pra toda nação noroestina. Que 2026 seja o melhor ano do torcedor alvirrubro. Uma temporada pra ficar na história. Um abraço pra Sangue Rubro, pra Falange Vermelha e todos que amam o nosso Norusca.
