Técnico que “conhece” o Paulistão, elenco forte e ótima preparação são os trunfos do Noroeste...

Estamos na reta final. A espera termina em uma semana. No próximo domingo (11), o Noroeste fará a sua estreia no Campeonato Paulista de 2026. Inegável que o planejamento pra essa competição foi melhor. O ótimo técnico Guilherme está no clube desde setembro. Poucos conhecem o Paulistão como ele. Sabe aquela velha história de que os clubes do interior começam “voando”, pois estão se preparando há tempos e os “grandes” chegam cansado das férias? Pois é. O Norusca se preparou pra usar isso a seu favor. Com o elenco treinando desde novembro, a parte física será fundamental pra começar bem o Paulistão e abrir vantagem. Vencer o Red Bull nessa 1ª rodada é a chave pra fazer uma ótima campanha...

Um Paulistão diferente com apenas 8 jogos, onde os 8 melhores times (entre os 16) se classificam pras quartas de final. A tabela “ajudou” o Noroeste. Acredito que a formação desse elenco é bem melhor e com mais opções que a da temporada passada. Guilherme gosta de jogar no sistema com 3 zagueiros, mas dependendo do adversário isso pode ser mudado. A Coluna foi escrita no início da semana (em função do feriado) e havia a expectativa da chegada do atacante Léo Tocantins pra fechar o elenco. Os 27 que já estão confirmados são os goleiros Luiz Daniel, Jeferson Romário e Henrique Fernandes; os laterais Leocovick, Wesley, PH, Sanchez e Jhonny; os zagueiros Pedro Carrerette, Carlinhos, Lucas Cunha, Renan Araújo e Maycon; os volantes Léo Sena, Daniel Peixoto, Tauã Antunes e Igor Cristiano; os meias Cauã Aguiar, Denner, Thiago Lopes e Diego Mathias e os atacantes Pedro Felipe, Thiaguinho, Rafael Silva, Marlyson, Lucas Belém e Carlão...