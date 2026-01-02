Um homem de 28 anos foi detido por volta das 6h da manhã desta quinta-feira (1), após invadir o quintal de uma residência, na Vila São Paulo, em Bauru. Ele alegou que entrou na casa para fugir de uma multidão que, segundo ele, pretendia agredi-lo. O caso foi registrado como violação de domicílio e mobilizou a Polícia Militar (PM).
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais chegaram ao local e encontraram o suspeito já contido pelo proprietário do imóvel. O morador relatou que estava dormindo quando ouviu um barulho vindo do lado externo da casa e, ao verificar, se deparou com o homem em seu quintal.
Segundo o BO, o suspeito afirmou que estava em uma festa acompanhado de uma pessoa com quem mantinha um relacionamento. No local, teria ocorrido um desentendimento envolvendo o ex-namorado dessa pessoa. Durante a discussão, disse ter sido agredido e, em seguida, uma multidão teria se formado com a intenção de atacá-lo.
Ainda segundo o depoimento, ao tentar fugir da confusão, ele teria subido no telhado da residência da vítima para se esconder, mas acabou caindo diretamente no quintal. Ao tentar deixar o local, o suspeito foi impedido pelo morador, que utilizou força física para contê-lo até a chegada da PM. Durante a ação, a vítima sofreu lesões nas mãos.
Ambos, o morador e o suspeito, foram conduzidos à unidade policial, ouvidos e liberados posteriormente. O proprietário do imóvel informou que não constatou a subtração de nenhum objeto da residência. Foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML).