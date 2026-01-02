02 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Polícia Civil prende autor de crime contra a mulher em Botucatu

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
O procurado, de 49 anos, foi apresentado na DIG para as providências de Polícia Judiciária e, após a formalização da captura, conduzido à Cadeia de Itatinga
Botucatu - Operação realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Grupo de Operações Especiais (GOE) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta sexta-feira (2), como parte da operação "Ano Novo, Vida Nova – Sem Violência", que cumpre mandados de prisão em aberto contra autores de crimes graves contra a mulher em todo o estado, resultou na prisão de um homem procurado por violência doméstica.

O procurado, de 49 anos, foi apresentado à autoridade policial para as providências de Polícia Judiciária e, após a formalização da captura, conduzido à Cadeia Pública da cidade de Itatinga, onde permaneceu à disposição da Justiça.

