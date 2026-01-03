03 de janeiro de 2026
EM JAÚ

HAC promove encontro entre paciente mirim e sua nova calopsita

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
HAC/Reprodução
Ana Luiza, a Aninha, ficou feliz com o encontro
Ana Luiza, a Aninha, ficou feliz com o encontro

Jaú - O Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) promoveu nesta sexta-feira (2) um encontro especial entre a pequena paciente Ana Luiza, a Aninha, de Itararé (SP), e sua nova amiga, a calopsita Amendoim, que acaba de chegar a sua família.

De acordo com o hospital, todos os dias, a menina vê seu bichinho por ligação de vídeo, mas ainda não o conhecia pessoalmente devido ao tratamento oncológico que realiza na unidade.

Nesta sexta, o setor de Experiência do Paciente promoveu esse encontro cheio de afeto. "Tchau, meu amor. Eu já vou pra casa, tá bom? Logo, a gente se vê lá", disse Aninha ao se despedir do novo amigo.

