Pederneiras - No final da tarde desta sexta-feira (2), três homens em um carro efetuaram disparos contra uma viatura da Polícia Militar (PM) em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), abandonaram o veículo na sequência e se embrenharam em uma área de canavial. Nenhum policial foi atingido e equipes de toda a região fazem um cerco no local em busca dos suspeitos.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), o fato ocorreu nas proximidades do Distrito de Guaianás, na zona rural, nas imediações de uma pedreira. A corporação informou que os ocupantes do carro efetuaram quatro disparos na direção da viatura que estava em patrulhamento pela região.

Na sequência, conforme a PM, o trio abandonou o veículo e fugiu a pé, se escondendo em uma área de canavial. Viaturas do policiamento urbano, Força Tática e 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), juntamente com o helicóptero Águia, fazem buscas para tentar localizar os três suspeitos.