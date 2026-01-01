Nos primeiros minutos da madrugada desta quinta-feira (1), equipe Bravo da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante dois homens que haviam saído do Estado da Bahia para roubar uma residência na zona sul de Bauru, onde eles acreditavam que haveria R$ 500 mil. Com a dupla, foram recuperados cerca de R$ 50 mil em joias e relógios.

Segundo o registro policial, policiais militares em patrulhamento pela região receberam uma informação do Copom sobre um roubo em andamento, com dois homens armados no interior de um imóvel. A equipe foi até o endereço e, com o apoio de outras viaturas, realizou um cerco no local e ingressou na casa.

Um dos suspeitos fugiu por uma janela no segundo andar ao notar a presença dos PMs. Após diligências, um dos assaltantes foi localizado e detido em uma rua próxima com um revólver de calibre .32. Já o segundo foi abordado uma quadra adiante da residência invadida carregando uma bolsa com joias e relógios.