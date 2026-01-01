Um adolescente de 17 anos foi agredido com socos na cabeça pelo próprio pai, de 31 anos, na noite de terça-feira (30), no Parque Santa Edwirges, em Bauru. Ferido, o jovem conseguiu fugir e só foi encontrado na manhã seguinte pela avó, de 62 anos, que o socorreu da rua e o levou para atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista após a chegada do adolescente com lesões provocadas pelas agressões. Aos policiais, a equipe médica informou que o jovem relatou ter sido atacado pelo pai dentro de casa.

Na manhã do dia seguinte, a avó localizou o neto na Avenida Pinheiro Machado e o levou imediatamente à UPA. O adolescente estava consciente, orientado e em estado estável, mas permaneceu sob observação e aguardava transferência para o Hospital Estadual para a realização de exames mais detalhados.