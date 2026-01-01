Jaú - A Polícia Civil de Jaú (47 quilômetros de Bauru) localizou, nesta quinta-feira (1), o corpo do motorista do Samu do Distrito de Potunduva Nilson de Oliveira Silva, 52 anos, que estava desaparecido desde o último dia 19 de dezembro. O caso era investigado como homicídio e o suspeito, que não teve seu nome divulgado, foi preso ao retornar para a cidade, após período em outro estado, e confessou o crime. O corpo de Nilson foi sepultado às 14h, no Cemitério Municipal de Jaú.
De acordo com nota divulgada pelo delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú, Rodrigo Berbert, o trabalho minucioso de investigação por parte da especializada envolveu a análise de imagens de câmeras de segurança, coleta de depoimentos e utilização de sistemas de inteligência policial.
Após a comunicação do desaparecimento, buscas foram iniciadas visando à localização do motorista. "Desde o primeiro momento, a equipe da DIG identificou inconsistências na narrativa apresentada, o que levou à suspeita de que não se tratava de um desaparecimento casual, mas sim de possível homicídio", diz a nota.
"Durante as diligências, foram obtidas imagens de segurança de um condomínio da cidade, onde reside o investigado. As gravações mostraram a vítima entrando no local acompanhada do suspeito e, posteriormente, este saindo sozinho. Pouco depois, o indivíduo evadiu-se para outro estado da federação".
Diante dos indícios envolvendo a participação do suspeito no desaparecimento de Nilson, o delegado da DIG conta que representou à Justiça pela expedição de mandados de busca e apreensão para o imóvel dele, bem como pela decretação de sua prisão temporária por trinta dias, solicitações que foram atendidas.
"Na busca, mesmo com a ausência do suspeito, foram localizados diversos elementos de interesse policial, incluindo manchas de sangue em paredes, chão e móveis, além de uma faca de cozinha, possivelmente utilizada no crime. Todo o material será submetido a exames periciais para confronto com o DNA da vítima", explica na nota.
A prisão
Ainda conforme Berbert, com o avanço das investigações e apoio de sistemas de inteligência, a equipe da DIG obteve informações sobre o retorno do investigado à Jaú. "Em ação rápida, os policiais localizaram o indivíduo em via pública. Ele confessou informalmente o delito e indicou o local onde ocultou o corpo, que foi encontrado em avançado estado de decomposição e com sinais de tentativa de destruição por fogo", diz.
"Foram realizadas diversas perícias no local e nos objetos apreendidos, as quais deverão corroborar as conclusões da investigação. O suspeito permanece preso por 30 dias em razão da prisão temporária, enquanto as apurações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo eventual participação de terceiros". A motivação também segue sob investigação.