Jaú - A Polícia Civil de Jaú (47 quilômetros de Bauru) localizou, nesta quinta-feira (1), o corpo do motorista do Samu do Distrito de Potunduva Nilson de Oliveira Silva, 52 anos, que estava desaparecido desde o último dia 19 de dezembro. O caso era investigado como homicídio e o suspeito, que não teve seu nome divulgado, foi preso ao retornar para a cidade, após período em outro estado, e confessou o crime. O corpo de Nilson foi sepultado às 14h, no Cemitério Municipal de Jaú.

De acordo com nota divulgada pelo delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú, Rodrigo Berbert, o trabalho minucioso de investigação por parte da especializada envolveu a análise de imagens de câmeras de segurança, coleta de depoimentos e utilização de sistemas de inteligência policial.

Após a comunicação do desaparecimento, buscas foram iniciadas visando à localização do motorista. "Desde o primeiro momento, a equipe da DIG identificou inconsistências na narrativa apresentada, o que levou à suspeita de que não se tratava de um desaparecimento casual, mas sim de possível homicídio", diz a nota.