Piratininga - Em razão da chuva, a Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) anunciou o cancelamento da Feira da Lua na Praça Central Coronel Cardoso Franco, que seria realizada nesta sexta-feira (2), a partir das 19h, e contaria com a apresentação especial da Folia de Santo Reis. A atração será transferida para a próxima sexta-feira (9).

A apresentação será conduzida pelo Grupo Folia de Reis – Bairro da Onça, do município de Santa Cruz do Rio Pardo, que trará ao público um espetáculo marcado pela fé, música e simbolismo, mantendo viva uma das manifestações culturais mais tradicionais do interior paulista.

"A apresentação integra a programação cultural da Feira da Lua e convida a população a prestigiar esse momento de fé, cultura e convivência, reforçando o compromisso do município com a preservação de suas raízes e manifestações culturais", diz a administração, em nota.