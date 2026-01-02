A forte chuva que atingiu a região no final da noite de quinta-feira (1) e madrugada de sexta (2) provocou o rompimento da chamada Ponte da Toca ou Ponte dos Macacos, no lugar conhecido como 'Baixão da Serra', em Mineiros do Tietê (73 quilômetros de Bauru).

A ponte avariada prejudica os acessos a vários condomínios, como Baixão de Serra, Vale Verde, Doce Mar e Três Rios, e também às cidades de Barra Bonita, Dois Córregos, Santa Maria da Serra e Mineiros do Tietê.

Por conta das festas de Ano Novo, muitas famílias se reuniram em chácaras e casas nesses condomínios e ficaram com as entradas e saídas desses locais prejudicadas. Um acesso alternativo foi liberado, o que aumenta o percurso em cerca de 50 quilômetros. A ponte segue interditada.