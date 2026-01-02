A vereadora Estela Almagro (PT) postou um vídeo em seu Instagram, nesta sexta-feira (2), denunciando a queda do teto da sala de triagem do Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru em razão das chuvas dos últimos dias. A unidade de saúde recebe pacientes em situação de urgência e emergência.
De acordo com a parlamentar, nos últimos dias, funcionários já relatavam sinais de colapso na estrutura, como infiltrações e vazamentos pelo gesso e luminárias.
Ela conta que já estava agendando uma diligência para a próxima semana para checar a situação. Porém, na tarde desta sexta, o teto não resistiu e acabou desabando.
Por sorte, segundo Estela, ninguém foi atingido. "O risco é para o paciente e para o funcionário", declara. "E após o fato, os trabalhos seguiram normalmente na sala".
A vereadora revela ainda que a Unidade de Transporte de Pacientes (UTP), localizada na avenida Alfredo Maia, também vem sofrendo com constantes alagamentos.
"As ambulâncias estão tendo que passar por frequentes higienizações", diz, ressaltando que a situação acaba colocando em risco os usuários do serviço público.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Bauru solicitando informações sobre a queda do teto e os alagamentos na UTP e aguarda um posicionamento.
Limpeza
A Prefeitura de Bauru enviou nota informando que realizou, nesta sexta, a limpeza de vias públicas após as chuvas que atingem a cidade desde quinta-feira (1). As Secretarias de Serviços Urbanos, de Infraestrutura, e do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) estão com equipes para atuar em caso de necessidade no feriado prolongado, assim como a Defesa Civil e o Departamento de Água e Esgoto (DAE).
Nesta sexta-feira, as equipes fizeram a limpeza na marginal da avenida Nações Unidas Norte e na calçada da avenida Getúlio Vargas, que estavam com acúmulo de terra, e na avenida Nuno de Assis, perto do Fórum, também com acúmulo de terra após as chuvas.
A Defesa Civil lembra que o alerta para chuvas segue até domingo (4), com risco de pancadas fortes, acompanhadas por vento e, eventualmente, com granizo. A orientação é que a população fique em espaços seguros durante a chuva, evitando deslocamentos desnecessários e áreas com risco de alagamento.
As pessoas também devem evitar ficar perto de árvores, fios de alta tensão ou estruturas comprometidas. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.