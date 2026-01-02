A vereadora Estela Almagro (PT) postou um vídeo em seu Instagram, nesta sexta-feira (2), denunciando a queda do teto da sala de triagem do Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru em razão das chuvas dos últimos dias. A unidade de saúde recebe pacientes em situação de urgência e emergência.

De acordo com a parlamentar, nos últimos dias, funcionários já relatavam sinais de colapso na estrutura, como infiltrações e vazamentos pelo gesso e luminárias.

Ela conta que já estava agendando uma diligência para a próxima semana para checar a situação. Porém, na tarde desta sexta, o teto não resistiu e acabou desabando.