QUEIMADURAS GRAVES

Homem sofre queimaduras após fogo em apartamento de Bauru


Um homem de 31 anos foi socorrido pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros com queimaduras graves após incêndio no apartamento onde ele morava, no Jardim do Contorno, próximo à avenida Duque de Caxias, em Bauru, por volta das 12h desta quinta-feira (1º).

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru pelos bombeiros e depois transferida para a Unidade de Queimados do Hospital Estadual de Bauru (HEB).

As chamas do incêndio não atingiram as unidades vizinhas e foram totalmente controladas pelos bombeiros. As causas do fogo no apartamento ainda serão investigadas.

