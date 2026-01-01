Um homem de 31 anos foi socorrido pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros com queimaduras graves após incêndio no apartamento onde ele morava, no Jardim do Contorno, próximo à avenida Duque de Caxias, em Bauru, por volta das 12h desta quinta-feira (1º).

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru pelos bombeiros e depois transferida para a Unidade de Queimados do Hospital Estadual de Bauru (HEB).

As chamas do incêndio não atingiram as unidades vizinhas e foram totalmente controladas pelos bombeiros. As causas do fogo no apartamento ainda serão investigadas.