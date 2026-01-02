A nova diretoria colegiada do Sindicato dos Servidores Municipais de Bauru e Região (Sinserm), eleita para o mandato de 2026 a 2029, tomou posse na tarde desta sexta-feira (2) em solenidade ocorrida na sede do sindicato, já conta com um desafio central: resgatar a confiança dos servidores e reconstruir a base sindical, hoje considerada fragilizada após quase duas décadas sob a mesma gestão.

O diretor-executivo, Gabriel Costa Place, destacou que a renovação era necessária e que o foco da nova gestão será a aproximação direta com os trabalhadores nos locais de atuação e resgatar a confiança dos servidores. “Gostaria de começar parabenizando os diretores eleitos, enaltecendo a importância da diretoria colegiada para a consolidação da luta dos servidores municipais e dos trabalhadores em geral. Os diretores exercem papel fundamental de organização e politização nos locais de trabalho”, afirmou.

Segundo Gabriel, apesar de o município contar com cerca de 12 mil servidores entre ativos e aposentados, apenas aproximadamente 10% participam efetivamente da entidade. Para ele, esse cenário é reflexo da falta de trabalho de base ao longo dos anos. “O sindicato entende que a força do sindicato é uma base organizada, consciente e mobilizada. Hoje, muitos servidores estão desacreditados, e nosso principal desafio é trazer esse servidor de volta”, ressaltou.