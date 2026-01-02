No futebol amador, algumas histórias ultrapassam o campo e ganham o status de patrimônio afetivo de uma comunidade. A trajetória do goleiro Yuri Adriano Santos, de 41 anos, é uma delas. Com passagem marcante pelo Noroeste no futebol profissional e consolidado como ídolo do Independência, Yuri foi o principal responsável pela conquista do bicampeonato da Copa Semel em 2025, pelo clube bordô, brilhando com defesas decisivas de pênaltis tanto na semifinal quanto na final. Além deste feito, o goleiro acumula títulos na Liga Bauruense e na Copa Golden Master, totalizando cinco conquistas pelo Independência. Referência no futebol amador de Bauru, Yuri construiu uma carreira marcada por raízes profundas no bairro, fidelidade ao clube e pelo apoio incondicional da família.

Embora tenha nascido em Osasco, Yuri chegou a Bauru com apenas um ano de idade, acompanhado de seus pais, Antônio e Edvirgens. Foi na região da Vila Independência e da Vila São Francisco que cresceu, estudou, fez amigos e começou a sonhar com o futebol. As ruas do bairro, os campos de terra e os campeonatos de base foram o cenário onde nasceu a vocação para o gol. Ali, ainda criança, deu seus primeiros passos defendendo o time da antiga Sambra, em 1994, iniciando uma caminhada que o levaria ao futebol profissional.

A evolução foi rápida. Passando por escolinhas tradicionais da cidade, como Gererê e Baroninho, Yuri se destacou pela disciplina e segurança debaixo das traves. O talento o levou a clubes profissionais ainda jovem, com passagem pela categorias de base do Cruzeiro-MG e, posteriormente, pelo XV de Jaú, onde viveu um dos momentos mais marcantes da juventude ao estrear no futebol profissional aos 16 anos, no Campeonato Paulista da Série A3.