No futebol amador, algumas histórias ultrapassam o campo e ganham o status de patrimônio afetivo de uma comunidade. A trajetória do goleiro Yuri Adriano Santos, de 41 anos, é uma delas. Com passagem marcante pelo Noroeste no futebol profissional e consolidado como ídolo do Independência, Yuri foi o principal responsável pela conquista do bicampeonato da Copa Semel em 2025, pelo clube bordô, brilhando com defesas decisivas de pênaltis tanto na semifinal quanto na final. Além deste feito, o goleiro acumula títulos na Liga Bauruense e na Copa Golden Master, totalizando cinco conquistas pelo Independência. Referência no futebol amador de Bauru, Yuri construiu uma carreira marcada por raízes profundas no bairro, fidelidade ao clube e pelo apoio incondicional da família.
Embora tenha nascido em Osasco, Yuri chegou a Bauru com apenas um ano de idade, acompanhado de seus pais, Antônio e Edvirgens. Foi na região da Vila Independência e da Vila São Francisco que cresceu, estudou, fez amigos e começou a sonhar com o futebol. As ruas do bairro, os campos de terra e os campeonatos de base foram o cenário onde nasceu a vocação para o gol. Ali, ainda criança, deu seus primeiros passos defendendo o time da antiga Sambra, em 1994, iniciando uma caminhada que o levaria ao futebol profissional.
A evolução foi rápida. Passando por escolinhas tradicionais da cidade, como Gererê e Baroninho, Yuri se destacou pela disciplina e segurança debaixo das traves. O talento o levou a clubes profissionais ainda jovem, com passagem pela categorias de base do Cruzeiro-MG e, posteriormente, pelo XV de Jaú, onde viveu um dos momentos mais marcantes da juventude ao estrear no futebol profissional aos 16 anos, no Campeonato Paulista da Série A3.
Ao longo dos anos, Yuri construiu uma carreira sólida no futebol do Interior paulista, defendendo clubes tradicionais como Mogi Mirim, Catanduvense, São Bento, Taubaté, Comercial de Ribeirão Preto, Marília e o próprio XV de Jaú, além de uma experiência fora do estado, no Rio Verde, em Goiás.
O retorno a Bauru, em 2009, marcou um dos capítulos mais significativos da carreira. Vestindo a camisa do Noroeste, clube da cidade e de sua família, Yuri permaneceu por quatro anos e meio. O período foi marcado por conquistas, momentos de superação e dificuldades administrativas, mas também pela consolidação de sua imagem junto à torcida. Foi nesse intervalo que sua vida pessoal ganhou novos contornos, com o casamento com Larissa e o nascimento do filho Alexandre, elementos que passaram a nortear suas decisões profissionais.
Após conquistar a Série A3 pelo Novo Horizontino, em 2014, e atuar pelo Mirassol, Yuri decidiu encerrar a carreira profissional no fim daquele ano, dando início a um novo capítulo em sua trajetória. A transição para o futebol amador foi possível graças ao apoio da família e de amigos do bairro, que o incentivaram a seguir nos gramados. O convite para defender o Independência representou mais do que a continuidade da carreira: simbolizou um retorno às suas origens. Além do Independência, o atleta também atuou pelas equipes do Parquinho e do 100% Gasparini, na categoria Master, no futebol amador de Bauru.
Fundado há mais de 60 anos e sustentado pela força da comunidade, o Independência é um dos clubes mais tradicionais e respeitados do futebol amador de Bauru. Com nome oriundo do bairro que representa, a agremiação construiu, ao longo de gerações, uma história marcada por identidade, resistência e forte vínculo com a Vila Independência.
Em nove anos no futebol amador, sendo sete deles vestindo a camisa do Independência, Yuri consolidou-se como peça fundamental da equipe da Zona Oeste de Bauru. Com ele em campo, o clube conquistou títulos importantes, incluindo o bicampeonato consecutivo da Copa Semel, duas conquistas na Liga Bauruense e uma da Copa Golden Master. O goleiro também conquistou uma Copa Semel pelo Parquinho e uma Golden Master pelo Gasparini. Para Yuri, porém, o vínculo com a equipe do Independência vai muito além dos troféus. “Vestir a camisa do Independência é representar o bairro onde eu cresci, as pessoas que me conhecem desde criança e a minha família. Isso não tem preço”, afirma.
Fora das quatro linhas, o suporte familiar segue como alicerce. A esposa Larissa e o filho Alexandre acompanham de perto sua trajetória. Para Yuri, cada partida também carrega a responsabilidade de transmitir valores ao filho, mostrando que respeito, compromisso e lealdade são tão relevantes quanto as conquistas esportivas.
Em 2026, Yuri alcançará o décimo ano consecutivo no futebol amador e já confirmou sua permanência no Independência, onde completará oito temporadas vestindo a mesma camisa. Em um ambiente marcado pela alta rotatividade de atletas, sua longevidade se destaca como símbolo de fidelidade e identidade com o clube da zona oeste da cidade.