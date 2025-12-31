Na tarde desta quarta-feira (31), duas casas de madeira localizadas na alameda Corumbá, na Vila Dutra, em Bauru, foram atingidas por um incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas uma delas ficou completamente destruída. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

A proprietária dos imóveis, que ficam no mesmo terreno, tem problemas de saúde e cuida de animais que vivem nas ruas com a ajuda da Casa da Sopa. A residência localizada nos fundos foi a mais atingida, e teve até o alicerce queimado. Ainda não há informações sobre o que teria dado origem ao fogo.