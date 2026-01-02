O professor Frank Nelson Crespilho, natural de Jaú (47 quilometros de Bauru) e docente do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC/USP), está à frente de uma descoberta científica inédita que pode transformar o futuro das baterias. Ele liderou a equipe responsável por desenvolver uma tecnologia capaz de tornar o nióbio funcional, estável e recarregável para armazenamento de energia: um desafio que a ciência tentava superar há década.

A inovação, protegida por patente junto à USP, resolve um dos principais entraves do uso do nióbio em baterias: a rápida degradação do metal quando exposto à água e ao oxigênio. Até então, esse comportamento químico impedia sua aplicação prática, apesar do enorme potencial energético do elemento.

A solução encontrada pelo grupo coordenado por Crespilho é inspirada na própria natureza. A tecnologia, denominada NB-RAM, funciona como um sistema de proteção inteligente que controla as reações químicas do nióbio durante os ciclos de carga e descarga, evitando sua deterioração. “Criamos uma espécie de cápsula que permite ao nióbio operar em diferentes níveis de energia de forma controlada, sem se degradar, assim como ocorre em sistemas biológicos”, explica o professor.