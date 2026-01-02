O segundo dia de 2026 marca a retomada gradual do funcionamento do comércio e de diversos serviços em Bauru. Enquanto as repartições públicas municipais, estaduais e federais seguem fechadas, com retorno do atendimento apenas na próxima segunda-feira (5), lojas, shoppings e espaços de lazer já voltaram a receber o público nesta sexta-feira (2).
No comércio do Calçadão, parte das lojas reabriu as portas a partir das 9h. Outros estabelecimentos optaram por iniciar o atendimento ao meio-dia, horário tradicionalmente adotado no segundo dia do ano. Já os dois shoppings da cidade (Boulevard Shopping e Bauru Shopping) estão funcionando normalmente, com lojas e praça de alimentação abertas até as 22h.
Os serviços essenciais operam sem interrupções. O expediente administrativo da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) está normal nesta sexta-feira. O transporte coletivo urbano segue a tabela de horários de sábado nos dias 2 e 3 de janeiro.
Na área da saúde, a Unidade de Assistência Farmacêutica (UAF) do Bela Vista atende nesta sexta (2) e no sábado (3), das 7h às 19h, e no domingo (4), das 7h às 13h. As feiras livres também ocorrem normalmente na sexta-feira, no sábado e no domingo.
Os Ecopontos de Bauru retomaram o horário regular de atendimento, funcionando na sexta-feira e no sábado das 7h às 19h, e no domingo das 8h às 16h.
Para quem busca opções gratuitas de lazer ao ar livre, a cidade oferece diversas alternativas. O Zoológico Municipal abre das 8h às 16h nesta sexta-feira e no sábado, e das 8h às 17h no domingo. O Jardim Botânico funciona das 8h às 16h tanto nesta sexta quanto ao longo do fim de semana. A área de lazer externa do Horto Florestal, localizada na avenida Rodrigues Alves, quarteirão 38, permanece aberta todos os dias das 7h às 17h. Já o Bosque da Comunidade, na rua Araújo Leite, quarteirão 29, funciona até as 17h30 nesta sexta-feira e, no fim de semana, abre às 7h e fecha no mesmo horário.
Com o retorno gradual das atividades, a expectativa é de aumento no movimento da cidade ao longo dos próximos dias, especialmente com a normalização total dos serviços a partir da próxima semana.