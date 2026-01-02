O segundo dia de 2026 marca a retomada gradual do funcionamento do comércio e de diversos serviços em Bauru. Enquanto as repartições públicas municipais, estaduais e federais seguem fechadas, com retorno do atendimento apenas na próxima segunda-feira (5), lojas, shoppings e espaços de lazer já voltaram a receber o público nesta sexta-feira (2).

No comércio do Calçadão, parte das lojas reabriu as portas a partir das 9h. Outros estabelecimentos optaram por iniciar o atendimento ao meio-dia, horário tradicionalmente adotado no segundo dia do ano. Já os dois shoppings da cidade (Boulevard Shopping e Bauru Shopping) estão funcionando normalmente, com lojas e praça de alimentação abertas até as 22h.

Os serviços essenciais operam sem interrupções. O expediente administrativo da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) está normal nesta sexta-feira. O transporte coletivo urbano segue a tabela de horários de sábado nos dias 2 e 3 de janeiro.