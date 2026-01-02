Um carro Peugeot Allure branco colidiu contra o muro de uma escola pública em Duartina, na manhã desta quinta-feira (1), e provocou danos à estrutura da unidade. O acidente ocorreu no cruzamento da rua Alia Neme Sabbag com a Avenida Ciro Simão.

Segundo o boletim de ocorrências (BO), ao chegar ao local, a equipe de policiais encontrou apenas o veículo, sem a presença do condutor. Os danos à edificação foram considerados, a princípio, de pequena monta.

Após consultas aos sistemas policiais, foi localizada a proprietária do carro, que informou ser mãe do condutor. Ela relatou apenas que o filho teria se envolvido em um acidente e sido levado por amigos para a cidade de Cabrália Paulista.