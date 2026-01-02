02 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM DUARTINA

Veículo colide com muro de escola e motorista deixa o local

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ilustrativa
Os danos à edificação foram considerados, a princípio, de pequena monta
Os danos à edificação foram considerados, a princípio, de pequena monta

Um carro Peugeot Allure branco colidiu contra o muro de uma escola pública em Duartina, na manhã desta quinta-feira (1), e provocou danos à estrutura da unidade. O acidente ocorreu no cruzamento da rua Alia Neme Sabbag com a Avenida Ciro Simão.

Segundo o boletim de ocorrências (BO), ao chegar ao local, a equipe de policiais encontrou apenas o veículo, sem a presença do condutor. Os danos à edificação foram considerados, a princípio, de pequena monta.

Após consultas aos sistemas policiais, foi localizada a proprietária do carro, que informou ser mãe do condutor. Ela relatou apenas que o filho teria se envolvido em um acidente e sido levado por amigos para a cidade de Cabrália Paulista.

A perícia foi acionada e o veículo foi recolhido administrativamente pela Polícia Militar por estar com os pneus em más condições de tráfego. Um representante da Prefeitura compareceu à ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários