O Norusquinha inicia oficialmente sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 nesta sexta-feira (2). A equipe se reapresenta às 8h30, no Centro de Treinamento, para o último trabalho antes da viagem. Após a atividade final, a delegação embarca às 13h com destino a Ribeirão Preto, sede do grupo na primeira fase da competição.
A estreia do Norusquinha está marcada para o sábado (3), quando enfrenta o América Mineiro, às 20h15, no primeiro compromisso pelo Grupo da Copinha.
Após a estreia, o Norusquinha volta a campo na terça-feira, 6 de janeiro, às 18h, para enfrentar o Comercial de Ribeirão Preto. Encerrando sua participação na fase de grupos, a equipe encara o Clube Atlético Piauiense, estreante na competição, na próxima sexta-feira (9), também às 18h.
A Copinha 2026 será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro, reunindo 128 equipes, divididas em 32 grupos. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para a fase eliminatória, que será disputada em sistema de mata-mata até a grande final.