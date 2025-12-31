31 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM AREALVA

Prefeitura cancela show após receber fogos de baixa qualidade

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo JC
Queima de fogos de artifício estava prevista para ocorrer na virada do ano, na prainha municipal de Arealva
Queima de fogos de artifício estava prevista para ocorrer na virada do ano, na prainha municipal de Arealva

Arealva - A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Arealva (41 quilômetros de Bauru) decidiu cancelar a queima de fogos de artifício prevista para a virada do ano, na prainha municipal, após receber cerca da metade dos produtos previstos, e com qualidade inferior ao especificado no contrato de aquisição.

Em nota, a administração informou que toda a carga foi rigorosamente conferida por técnico especializado em fogos de artifício que, inclusive, seria o responsável pela soltura no evento, além de servidores dos setores de Compras, Jurídico, Turismo e Administração, "garantindo total transparência no processo".

"O cancelamento ocorreu porque a empresa contratada para o fornecimento dos fogos realizou a entrega com quantidade inferior à contratada (aproximadamente metade do previsto) e com modelos diferentes e de qualidade inferior aos especificados em contrato", esclarece.

"Diante do descumprimento contratual, da entrega em quantidade menor e da qualidade incompatível com o que foi contratado, a prefeitura decidiu devolver integralmente o material, como forma de zelo e responsabilidade com os recursos públicos, preservando o dinheiro do contribuinte".

O valor do contrato, bem como a quantidade de fogos adquirida, não foram informados pelo Executivo. "A administração Municipal reforça seu compromisso com a legalidade, a transparência e a boa aplicação dos recursos públicos", complementou a prefeitura na nota.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários