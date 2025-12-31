Arealva - A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Arealva (41 quilômetros de Bauru) decidiu cancelar a queima de fogos de artifício prevista para a virada do ano, na prainha municipal, após receber cerca da metade dos produtos previstos, e com qualidade inferior ao especificado no contrato de aquisição.

Em nota, a administração informou que toda a carga foi rigorosamente conferida por técnico especializado em fogos de artifício que, inclusive, seria o responsável pela soltura no evento, além de servidores dos setores de Compras, Jurídico, Turismo e Administração, "garantindo total transparência no processo".

"O cancelamento ocorreu porque a empresa contratada para o fornecimento dos fogos realizou a entrega com quantidade inferior à contratada (aproximadamente metade do previsto) e com modelos diferentes e de qualidade inferior aos especificados em contrato", esclarece.