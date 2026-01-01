Itatinga – O Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, consolidou-se, ao longo dos últimos quatro anos, como uma das principais frentes de enfrentamento à criminalidade no meio rural, garantindo maior segurança a produtores, trabalhadores e moradores das áreas afastadas do perímetro urbano.

Criado a partir de uma proposta idealizada pela equipe de policiais civis, sob o comando do delegado seccional de polícia de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, o Giar surgiu para atender a uma demanda crescente por investigações especializadas voltadas aos crimes praticados no campo. A implantação do grupo em Itatinga e Botucatu ampliou de forma significativa a presença da Polícia Civil nas áreas rurais, fortalecendo a atuação regional e a proteção do patrimônio rural, fato este que chamou a atenção do Governo do Estado de São Paulo, que estendeu a atuação do Giar para todas as Delegacias Seccionais de Polícia do Estado.

No final de 2025, o Giar de Itatinga completou quatro anos de atuação no município, período marcado por trabalho técnico, dedicação e resultados expressivos no combate à criminalidade rural. Ao longo dessa trajetória, o grupo consolidou-se como referência na investigação de delitos ocorridos em áreas de difícil acesso, contribuindo para a redução de ocorrências e para o fortalecimento da sensação de segurança no campo.