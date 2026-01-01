Itatinga – O Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, consolidou-se, ao longo dos últimos quatro anos, como uma das principais frentes de enfrentamento à criminalidade no meio rural, garantindo maior segurança a produtores, trabalhadores e moradores das áreas afastadas do perímetro urbano.
Criado a partir de uma proposta idealizada pela equipe de policiais civis, sob o comando do delegado seccional de polícia de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, o Giar surgiu para atender a uma demanda crescente por investigações especializadas voltadas aos crimes praticados no campo. A implantação do grupo em Itatinga e Botucatu ampliou de forma significativa a presença da Polícia Civil nas áreas rurais, fortalecendo a atuação regional e a proteção do patrimônio rural, fato este que chamou a atenção do Governo do Estado de São Paulo, que estendeu a atuação do Giar para todas as Delegacias Seccionais de Polícia do Estado.
No final de 2025, o Giar de Itatinga completou quatro anos de atuação no município, período marcado por trabalho técnico, dedicação e resultados expressivos no combate à criminalidade rural. Ao longo dessa trajetória, o grupo consolidou-se como referência na investigação de delitos ocorridos em áreas de difícil acesso, contribuindo para a redução de ocorrências e para o fortalecimento da sensação de segurança no campo.
Desde sua criação, o Giar passou a desempenhar papel estratégico na repressão a crimes como furtos e roubos de maquinários agrícolas, implementos rurais, insumos, além de delitos envolvendo abate clandestino e receptação de produtos de origem criminosa. O grupo também atua em ocorrências registradas em estradas vicinais, frequentemente utilizadas por criminosos para o deslocamento e o escoamento de bens ilícitos.
Outro eixo relevante da atuação do Giar é a apuração de crimes ambientais e de maus-tratos a animais, com ações integradas a outros órgãos quando necessário. O trabalho é pautado pela investigação orientada por inteligência policial, com levantamento de informações, análise de rotinas criminosas e atuação de campo em locais de difícil acesso.
A integração com a Polícia Militar (PM), a Guarda Civil Municipal (GCM), delegacias da região e a comunidade rural tem sido fundamental para o êxito das ações. O contato direto com produtores e moradores do campo contribui para a prevenção, a troca de informações e a rápida identificação de práticas criminosas.
Os resultados alcançados ao longo desses quatro anos renderam ao Giar reconhecimento institucional, incluindo menções e homenagens no âmbito do Poder Legislativo municipal, reflexo do comprometimento dos policiais civis e da efetividade das ações desenvolvidas.
Em um município com forte vocação agropecuária como Itatinga, o Giar representa a presença efetiva do Estado nas áreas rurais, assegurando que a lei alcance todos os pontos do território. Ao se aproximar de 2026, o grupo se prepara para novos desafios, mantendo o compromisso com a excelência investigativa, a integração entre as forças de segurança e a proteção da população rural.