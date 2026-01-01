Piratininga - Como forma de valorizar a cultura e fortalecer as tradições populares do município, a Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) promove nesta sexta-feira (2), a partir das 19h, durante a Feira da Lua na Praça Central Coronel Cardoso Franco a apresentação especial da Folia de Santo Reis.
A atração será conduzida pelo Grupo Folia de Reis – Bairro da Onça, do município de Santa Cruz do Rio Pardo, que trará ao público um espetáculo marcado pela fé, música e simbolismo, mantendo viva uma das manifestações culturais mais tradicionais do interior paulista.
"A apresentação integra a programação cultural da Feira da Lua e convida a população a prestigiar esse momento de fé, cultura e convivência, reforçando o compromisso do município com a preservação de suas raízes e manifestações culturais", diz a administração, em nota.
A Folia de Reis é uma celebração popular que relembra a visita dos três Reis Magos — Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltazar — ao menino Jesus, guiados pela Estrela de Belém, e levando como presentes ouro, incenso e mirra.
Tradicionalmente, a folia ocorre no período entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, data em que se celebra o Dia de Reis, marcando também o encerramento das festividades natalinas.