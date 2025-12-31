Um jovem de 20 anos, reincidente no crime de tráfico de drogas, foi preso nesta terça-feira (30) por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), durante uma operação que resultou na apreensão de cocaína considerada de elevado teor de pureza, em Bauru.

As diligências ocorreram em dois imóveis localizados no bairro Parque Santa Edwirges, a cerca de 400 metros um do outro. Nos endereços, os policiais encontraram mais de oito mil microtubos do tipo eppendorf, aproximadamente 600 gramas de cocaína em estado puro e outras 622 unidades da droga já fracionadas e prontas para a venda no varejo. Também foram apreendidos R$ 1,7 mil em dinheiro, sem comprovação de origem.

O suspeito, que havia deixado recentemente o sistema prisional, foi abordado durante a operação e, ao ser questionado sobre o material apreendido, optou por permanecer em silêncio.