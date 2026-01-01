A Defesa Civil informou no começo da noite desta quinta-feira (1) que chuvas fortes, carregadas de ventos, raios e trovões estão em cárias partes do Estado de São Paulo. Próximo a Bauru há uma célula grande que, se adentrar na cidade tem potencial para alagamentos, entre outros problemas.

A orientação é para que a população evite circular por pontos com histórico de alagamentos e redobre a atenção com árvores e cabos elétricos caídos. Durante tempestades, também podem ocorrer congestionamentos no trânsito, destelhamentos e prejuízos à infraestrutura urbana e às plantações.

O que fazer antes das tempestades