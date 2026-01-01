A Defesa Civil informou no começo da noite desta quinta-feira (1) que chuvas fortes, carregadas de ventos, raios e trovões estão em cárias partes do Estado de São Paulo. Próximo a Bauru há uma célula grande que, se adentrar na cidade tem potencial para alagamentos, entre outros problemas.
A orientação é para que a população evite circular por pontos com histórico de alagamentos e redobre a atenção com árvores e cabos elétricos caídos. Durante tempestades, também podem ocorrer congestionamentos no trânsito, destelhamentos e prejuízos à infraestrutura urbana e às plantações.
O que fazer antes das tempestades
Antes da ocorrência de chuvas fortes, a Defesa Civil recomenda que os moradores conheçam os riscos da região onde vivem, concluam construções inacabadas e realizem manutenção no telhado, especialmente no madeiramento, para evitar destelhamentos. Telhas de zinco devem ser evitadas, pois são mais suscetíveis a danos.
Também é indicado acompanhar boletins meteorológicos, proteger veículos em locais cobertos em caso de granizo e considerar a instalação de sistemas de proteção contra raios, como para-raios, para preservar imóveis e equipamentos eletrônicos.
O que fazer durante
Ao ouvir trovões ou receber aviso de tempestade, a recomendação é buscar abrigo imediato em edificações ou veículos, mantendo distância de janelas, tomadas, objetos metálicos, árvores e coberturas frágeis. Aparelhos eletrônicos devem ser desligados das tomadas, e o uso de equipamentos conectados às redes elétrica e telefônica deve ser evitado.
Em áreas abertas, como praias, campos de futebol, estacionamentos e piscinas, a orientação é sair imediatamente. A Defesa Civil também alerta para não soltar pipas, não carregar objetos longos ou metálicos e evitar dirigir, pedalar ou circular de motocicleta durante as chuvas intensas.
O que fazer depois
Após a tempestade, em casos de destelhamento, é fundamental verificar a estrutura do telhado antes de entrar no imóvel, observando possíveis rachaduras e trincas. A população deve evitar transitar por vias alagadas ou cobertas por granizo e só retomar o deslocamento após a confirmação de que o caminho é seguro.
A Defesa Civil reforça ainda a necessidade de atenção redobrada com árvores e cabos elétricos caídos, que representam risco grave de acidentes.
Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.