Com o fechamento de shoppings (só os cinemas abrem e parte das praças de alimentação), dos supermecados e do comércio em geral, Bauru estava sem trânsito de veículos e pedestres, na manhã e início da tarde deste primeiro dia do ano de 2026. Pela virada ocorrer de quarta para quinta, no meio da semana, impossibilitando uma "emenda" para a maioria dos trabalhadores, a expectativa é que a cidade estivesse mais movimentada nesta quinta (1).
Lojas e supermercados permanecerão fechados no feriado de 1 de janeiro, quando apenas serviços essenciais e cinemas funcionarão na cidade.
Nos shoppings centers, o atendimento também ocorre em horário reduzido. O Bauru Shopping tem fechamento total das lojas nesta quinta-feira (1), mantendo apenas as salas de cinema em funcionamento.
O Boulevard Shopping segue o mesmo modelo com os cinemas abertos, fechando as lojas no feriado. Por lá, a abertura das lojas da praça de alimentação e de lazer é facultativa.
De acordo com informações da Associação Paulista de Supermercados (Apas), os supermercados, inclusive os que operam 24 horas, permanecerão fechados no dia 1 de janeiro. Na sexta-feira (2), parte do comércio do Calçadão retoma as atividades a partir das 9h. Outras lojas podem abrir as portas a partir das 12h, já que o horário é facultativo.
A Defesa Civil do Estado alerta para a previsão de instabilidade climática entre quinta-feira (1) e domingo (4), com risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo.
A recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante chuvas fortes e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em caso de emergência.