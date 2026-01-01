Com o fechamento de shoppings (só os cinemas abrem e parte das praças de alimentação), dos supermecados e do comércio em geral, Bauru estava sem trânsito de veículos e pedestres, na manhã e início da tarde deste primeiro dia do ano de 2026. Pela virada ocorrer de quarta para quinta, no meio da semana, impossibilitando uma "emenda" para a maioria dos trabalhadores, a expectativa é que a cidade estivesse mais movimentada nesta quinta (1).

Lojas e supermercados permanecerão fechados no feriado de 1 de janeiro, quando apenas serviços essenciais e cinemas funcionarão na cidade.

Nos shoppings centers, o atendimento também ocorre em horário reduzido. O Bauru Shopping tem fechamento total das lojas nesta quinta-feira (1), mantendo apenas as salas de cinema em funcionamento.