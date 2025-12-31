Um caminhão carregado com ração para gado perdeu os freios enquanto descia a serra de Botucatu, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 237, e tombou sobre um automóvel que seguia no sentido contrário da rodovia. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave.
O grave acidente aconteceu por volta de 0h30 desta terça-feira (30) e mobilizou equipes de resgate. O tráfego ficou interditado no trecho, segundo o site Acontece Botucatu.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Já o ajudante, de 72 anos, foi socorrido em estado grave pela equipe da concessionária Rodovias do Tietê e encaminhado ao Hospital das Clínicas de Botucatu.
No carro atingido estavam três ocupantes, que sofreram apenas ferimentos leves. Eles receberam atendimento no local e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar de maior complexidade.
O resgate das vítimas foi realizado por equipe da concessionária, com apoio da Polícia Rodoviária.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.