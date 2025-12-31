31 de dezembro de 2025
NA SERRA DE BOTUCATU

Caminhão perde freio e tomba sobre carro na Marechal Rondon

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente ocorreu no km 237 da Marechal Rondon
Acidente ocorreu no km 237 da Marechal Rondon

Um caminhão carregado com ração para gado perdeu os freios enquanto descia a serra de Botucatu, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 237, e tombou sobre um automóvel que seguia no sentido contrário da rodovia. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave.

O grave acidente aconteceu por volta de 0h30 desta terça-feira (30) e mobilizou equipes de resgate. O tráfego ficou interditado no trecho, segundo o site Acontece Botucatu. 

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Já o ajudante, de 72 anos, foi socorrido em estado grave pela equipe da concessionária Rodovias do Tietê e encaminhado ao Hospital das Clínicas de Botucatu.

No carro atingido estavam três ocupantes, que sofreram apenas ferimentos leves. Eles receberam atendimento no local e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar de maior complexidade.

O resgate das vítimas foi realizado por equipe da concessionária, com apoio da Polícia Rodoviária.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

