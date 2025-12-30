O suspeito de desferir facadas no tórax e perfurar a traqueia de um homem de 57 anos, na tarde desta segunda-feira (29), na residência da vítima, no residencial Nova Bauru, em Bauru, foi preso por policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), com o apoio da Polícia Militar (PM). Uma mulher de 34 anos, também suspeita de envolvimento no crime, teve a prisão temporária decretada, mas não havia sido localizada até publicação desta reportagem. A vítima foi socorrida em estado grave pelo Samu e segue hospitalizada.

O suspeito, L.G.B.F., 44 anos, foi localizado por equipes da 3.ª DH em sua casa, no mesmo bairro, após análise de imagens de câmeras de segurança que registraram a entrada e saída dele e de uma mulher do imóvel onde ocorreu o crime. Na saída, ele carregava duas sacolas. Na sequência, o dono da residência aparece nas imagens ferido, e cai na calçada.

Uma das sacolas, além das roupas usadas pelo investigado na ação, que estavam de molho em um tanque, foram apreendidas no local. De acordo com o registro policial, no momento da abordagem, o homem estava bastante alterado e partiu para cima dos policiais, sendo contido com o uso de força moderada e algemado. Inicialmente, ele negou envolvimento no crime.