A forte chuva registrada em Bauru na noite desta quarta-feira (31), que se estendeu inclusive durante virada do ano, provocou erosão, alagamento de via e acumulo de lama em regiões distintas da cidade. Ao longo de toda a véspera do Ano Novo, o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp calculou o acumulado de 32 milímetros de água em decorrência de precipitações.
No Centro da cidade, a boca de lobo situada na rua Olavo Bilac, na cabeceira do viaduto Juscelino Kubitschek, ligação ao Jardim Bela Vista, não suportou a intensidade da enxurrada. O muro de proteção cedeu com a força da água, que arrastou grande quantidade de terra do talude, que ficou acumulada na quadra 1 da avenida Nuno de Assis.
O trecho da avenida precisou ser interditado e permaneceu bloqueado até o início da manhã desta quinta-feira (1), quando equipes da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura fizeram a retirada do material e liberaram o tráfego.
Outros dois pontos afetados pelas chuvas e conhecidos por recorrentes episódios de alagamento foram a marginal da avenida Nações Norte, próximo ao radar, por conta de acúmulo de lama. O trecho continua interditado. O trânsito na rua Benevenuto Tirintan também ficou impedido até o meio da manhã devido ao grande acúmulo de entulho, arrastado pela chuva.
A Divisão de Terraplanagem da Secretaria de Obras executou a limpeza do local, permitindo a passagem de veículos. No entanto, ainda há lama e água acumuladas nas laterais da via, exigindo atenção redobrada por parte dos motoristas que trafegam pela região.