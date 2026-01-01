A forte chuva registrada em Bauru na noite desta quarta-feira (31), que se estendeu inclusive durante virada do ano, provocou erosão, alagamento de via e acumulo de lama em regiões distintas da cidade. Ao longo de toda a véspera do Ano Novo, o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp calculou o acumulado de 32 milímetros de água em decorrência de precipitações.

No Centro da cidade, a boca de lobo situada na rua Olavo Bilac, na cabeceira do viaduto Juscelino Kubitschek, ligação ao Jardim Bela Vista, não suportou a intensidade da enxurrada. O muro de proteção cedeu com a força da água, que arrastou grande quantidade de terra do talude, que ficou acumulada na quadra 1 da avenida Nuno de Assis.

O trecho da avenida precisou ser interditado e permaneceu bloqueado até o início da manhã desta quinta-feira (1), quando equipes da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura fizeram a retirada do material e liberaram o tráfego.