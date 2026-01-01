01 de janeiro de 2026
NAS ULTIMAS HORAS

Chuva forte na virada causa erosão e interdições em vias de Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Priscila Medeiros/JCNET
Terra que desceu do talude se acumulou na quadra 1 da avenida
A forte chuva registrada em Bauru na noite desta quarta-feira (31), que se estendeu inclusive durante virada do ano, provocou erosão, alagamento de via e acumulo de lama em regiões distintas da cidade. Ao longo de toda a véspera do Ano Novo, o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp calculou o acumulado de 32 milímetros de água em decorrência de precipitações.  

No Centro da cidade, a boca de lobo situada na rua Olavo Bilac, na cabeceira do viaduto Juscelino Kubitschek, ligação ao Jardim Bela Vista, não suportou a intensidade da enxurrada. O muro de proteção cedeu com a força da água, que arrastou grande quantidade de terra do talude, que ficou acumulada na quadra 1 da avenida Nuno de Assis.

O trecho da avenida precisou ser interditado e permaneceu bloqueado até o início da manhã desta quinta-feira (1), quando equipes da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura fizeram a retirada do material e liberaram o tráfego.

Outros dois pontos afetados pelas chuvas e conhecidos por recorrentes episódios de alagamento foram a marginal da avenida Nações Norte, próximo ao radar, por conta de acúmulo de lama. O trecho continua interditado. O trânsito na rua Benevenuto Tirintan também ficou impedido até o meio da manhã devido ao grande acúmulo de entulho, arrastado pela chuva.

A Divisão de Terraplanagem da Secretaria de Obras executou a limpeza do local, permitindo a passagem de veículos. No entanto, ainda há lama e água acumuladas nas laterais da via, exigindo atenção redobrada por parte dos motoristas que trafegam pela região.

Enxurrada arrastou terra e interditou trecho da ciclovia
Rua Benevenuto Tirintan segue com muita lama
