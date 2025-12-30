Com mão de obra defasada, especialmente em feriados, quando reeducandos vinculados a convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) estão em saída temporária, coletores de lixo da Emdurb denunciam a falta de alimentação durante jornadas estendidas de trabalho.
Por sua vez, a Emdurb destaca que quando há necessidade de realização de hora extra que ultrapasse o horário do almoço, é garantido o fornecimento de marmita.
Porém, trabalhadores informaram à reportagem que, embora atuem em ambiente insalubre e sob condições climáticas adversas desde o início da manhã até o meio ou o fim da tarde, eles não recebem café da manhã nem marmitas, o que os obriga a permanecer longos períodos apenas com água.
Uma fonte ouvida pelo JCNET também contou que, nesses dias, por volta das 16h, coletores de lixo pediram doação de pães em uma padaria, pois haviam iniciado a jornada às 6h e, próximo das 15h, ainda não tinham se alimentado, sem qualquer manifestação da Emdurb quanto ao envio de marmitas.
O Sindicato dos Servidores Municipais de Bauru (Sinserm) explica que os servidores recebem, por lei, vale-alimentação para a jornada normal de trabalho. No entanto, em situações extraordinárias, como horas extras, feriados ou convocações fora do horário habitual, a empresa tem a obrigação de fornecer alimentação, destaca a entidade de classe.
O Sinserm também reforça a reivindicação histórica pelo retorno do café da manhã aos coletores. “É um benefício que não tem custo alto para a empresa e ajuda muito esses trabalhadores”, acrescenta o sindicato.
A situação provoca indignação entre os coletores porque, em qualquer circunstância, a alimentação dos reeducandos é garantida, com fornecimento de marmitas (com salada e sobremesa), enquanto a mesma atenção não é dispensada aos servidores concursados.
"Os coletores de lixo atuam em regime de tarefa, ou seja, após a conclusão do serviço diário, são dispensados. Quando há necessidade de realização de hora extra que ultrapasse o horário do almoço, é garantido o fornecimento de marmita. Os reeducandos, por sua vez, cumprem jornada de trabalho durante todo o dia, razão pela qual recebem alimentação no horário do almoço", consta de nota enviada à Emdurb.
O Sinserm se declara favorável às políticas de ressocialização, mas critica o uso contínuo da mão de obra de presos como substituição permanente à contratação de servidores efetivos.
“A cidade cresceu muito e a coleta parou no tempo. Muitos coletores foram mandados embora, outros pediram demissão, e a Emdurb não repôs. Hoje, para a coleta funcionar 100%, ela depende dos reeducandos”, afirma outro trabalhador. De acordo com ele, equipes que deveriam contar com quatro funcionários estão operando com apenas três.
Segundo a entidade de classe, a própria presidência da empresa reconhece a necessidade de reforço no efetivo.
A Emdurb informa que o último concurso para o cargo de coletor de lixo foi o Processo Seletivo número 02/2023, homologado em 04 de janeiro de 2024. Ao todo, 16 candidatos foram classificados e todos devidamente convocados. Desses, onze (11) aceitaram a vaga e foram contratados, sendo seis (6) no ano de 2024 e cinco (5) em 2025. Posteriormente, um dos contratados solicitou desligamento, permanecendo os demais em atividade.