Com mão de obra defasada, especialmente em feriados, quando reeducandos vinculados a convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) estão em saída temporária, coletores de lixo da Emdurb denunciam a falta de alimentação durante jornadas estendidas de trabalho.

Por sua vez, a Emdurb destaca que quando há necessidade de realização de hora extra que ultrapasse o horário do almoço, é garantido o fornecimento de marmita.

Porém, trabalhadores informaram à reportagem que, embora atuem em ambiente insalubre e sob condições climáticas adversas desde o início da manhã até o meio ou o fim da tarde, eles não recebem café da manhã nem marmitas, o que os obriga a permanecer longos períodos apenas com água.