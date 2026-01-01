O ano de 2026 começou com um nascimento que simboliza recomeço e esperança. Às 4h50 deste 1 de janeiro, no Hospital da Unimed, em Bauru, veio ao mundo Henry Ornelas Chil de Oliveira, o primeiro bebê do ano na cidade. Ele nasceu de parto normal, saudável, pesando 3,040 quilos e medindo 48 centímetros, sob os olhares emocionados dos pais, Ana Carla Ramos de Oliveira, de 32 anos, e Henrique Anderson de Oliveira, de 38.

A chegada do pequeno foi cercada de expectativa. Ana começou a sentir os primeiros sinais do parto ainda na manhã do dia anterior (31) e com dois centímetros de dilatação foi orientada a retornar para casa, após avaliação médica. As contrações se intensificaram ao longo do dia, e o casal seguiu para o hospital depois da meia-noite. O parto ocorreu poucas horas depois, encerrando a virada do ano com emoção.

Henry é o segundo filho do casal e irmão de Alice, de 7 anos, que aguardava a chegada do caçula demonstrando muito carinho pela mãe, também durante o período em que as contrações se intensificaram. A primogênita ficou aos cuidados dos avós maternos, que vieram de Avaré para Bauru no dia 26 para aguardar a vinda do novo membro da família. O nascimento dele foi todo acompanhado por Henrique, que apoiou a esposa durante todo o parto.