Um grave acidente marcou as primeiras horas de 2026, em São Manuel, onde foi registrada uma morte por conta de uma colisão frontal ocorrida no quilômetro 207 da rodovia João Mellão (SP-255).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por razões a serem apuradas, um veículo VW Gol invadiu a pista contrária por onde trafegava um GM Corsa. Por conta da batida frontal, o condutor do VW Gol, Danilo Diniz da Silva, não resistiu aos ferimentos. Danilo teve lesões na cabeça e pernas e não estava usando o cinto de segurança. O óbito foi constatado no local por um médico da equipe de resgate, por volta das 5h.

Já o ocupante do GM Corsa foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de São Manoel, com fratura nas costelas, braço direito quebrado, lesões na boca e pálpebras e traumatismo craniano.