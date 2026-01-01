A 8.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo manteve decisão da 2.ª Vara Cível de Jaú que condenou, por improbidade administrativa, nos autos de uma ação civil, um ex-servidor público de Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru) a devolver o valor de R$ 1,3 milhão aos cofres municipais por, supostamente, inserir dados falsos no sistema informatizado do Executivo 3.830 vezes, entre os exercícios de 2013 e 2019, cancelando indevidamente débitos com o município para, de acordo com o Ministério Público (MP), receber vantagens ilícitas de devedores.

A fraude ao sistema da dívida ativa do município também resultou na suspensão dos direitos políticos do réu por 14 anos e proibição, pelo mesmo período, de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Segundo os autos, Paulo Rogério Menezes cometeu as irregularidades quando atuava como lançador da prefeitura. Assim que os fatos foram descobertos, a administração registrou boletim de ocorrência (BO) e comunicou o MP, que instaurou inquérito civil para investigar os fatos.