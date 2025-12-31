Marília - Na madrugada desta quarta-feira (31), desconhecidos invadiram o Velório Municipal de Marília (100 quilômetros de Bauru) e depredaram a sala onde, horas antes, havia sido velado o corpo de Alan Rodrigo Santana Corrêa dos Santos, de 43 anos, suspeito de matar a técnica de enfermagem Vanessa Anízia da Silva Carvalho, da mesma idade, na semana passada. Ele teria cometido suicídio na penitenciária onde estava preso. As informações são do Marília Notícia.

Segundo a publicação, a Polícia Militar (PM) foi acionada por funcionários do velório por volta das 3h. Eles contaram que dois homens haviam invadido o prédio, quebrado as portas de vidro de duas salas e retirado as tampas de caixões com corpos que estavam no local.

Conforme o Marília Notícia, horas antes, o corpo de Alan havia sido velado em uma das salas por cerca de meia hora, mas já havia sido sepultado. A suspeita é de que os invasores estivessem atrás dele. Durante a invasão, rojões foram lançados, mas ninguém se feriu.