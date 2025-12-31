A chegada do Ano Novo costuma ser marcada por intensa queima de fogos de artifício, mas o uso de artefatos com estampido representa risco para os cães, que sofrem diretamente com o barulho excessivo. Durante a virada, quando os fogos se intensificam por vários minutos seguidos, o impacto sobre os animais tende a ser ainda maior.

Veterinários alertam que o som alto e repentino provoca estresse intenso nos cães, que possuem audição muito mais sensível do que a humana. Entre as reações mais comuns estão tremores, taquicardia, vocalização excessiva, tentativas de fuga e comportamento de pânico. Em casos mais graves, o estresse pode desencadear crises convulsivas ou agravar problemas cardíacos já existentes.

Tudo indica que, por conta do barulho, um cão da raça akita fugiu de um imóvel localizado na rua Antônio Alves, próximo ao Aeroclube de Bauru, na madrugada do dia 25 de dezembro. Após ser visto circulando pelo Bosque da Comunidade, o animal foi acolhido, no fim da tarde, por funcionários de um hotel próximo à Praça da Paz, que perceberam o cansaço do cão e lhe ofereceram água em um espaço próximo ao acesso de serviço.