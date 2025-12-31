A chegada do Ano Novo costuma ser marcada por intensa queima de fogos de artifício, mas o uso de artefatos com estampido representa risco para os cães, que sofrem diretamente com o barulho excessivo. Durante a virada, quando os fogos se intensificam por vários minutos seguidos, o impacto sobre os animais tende a ser ainda maior.
Veterinários alertam que o som alto e repentino provoca estresse intenso nos cães, que possuem audição muito mais sensível do que a humana. Entre as reações mais comuns estão tremores, taquicardia, vocalização excessiva, tentativas de fuga e comportamento de pânico. Em casos mais graves, o estresse pode desencadear crises convulsivas ou agravar problemas cardíacos já existentes.
Tudo indica que, por conta do barulho, um cão da raça akita fugiu de um imóvel localizado na rua Antônio Alves, próximo ao Aeroclube de Bauru, na madrugada do dia 25 de dezembro. Após ser visto circulando pelo Bosque da Comunidade, o animal foi acolhido, no fim da tarde, por funcionários de um hotel próximo à Praça da Paz, que perceberam o cansaço do cão e lhe ofereceram água em um espaço próximo ao acesso de serviço.
Em determinado momento, o animal entrou no interior do estabelecimento e passou a ser monitorado pelo sistema interno de câmeras. No 18º andar, funcionários tentaram resgatá-lo, mas, possivelmente por medo, o akita apresentou comportamento agressivo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate, constatando que o animal estava bem.
Os funcionários acionaram protetores independentes e divulgaram o caso nas redes sociais na tentativa de localizar os tutores ou um lar temporário. O hotel chegou a custear a hospedagem do animal em um espaço apropriado até que os donos fossem localizados. O cão retornou para casa na segunda-feira (29), quando os tutores voltaram de viagem. Segundo informações, o animal havia ficado sob os cuidados de uma funcionária durante a ausência da família.
ORIENTAÇÕES
Especialistas recomendam que os tutores preparem um ambiente mais seguro para os pets durante períodos de fogos, mantendo portas e janelas fechadas, reduzindo estímulos sonoros e oferecendo um local onde o animal se sinta protegido. Em alguns casos, a orientação veterinária é essencial para avaliar medidas preventivas adequadas.
A conscientização sobre os impactos dos fogos com estampido é considerada fundamental para que as comemorações de Ano-Novo ocorram de forma mais segura e respeitosa, não apenas para os animais, mas também para pessoas sensíveis ao barulho, como idosos, crianças e indivíduos com transtornos sensoriais.