30 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
LUTO NA CATEGORIA

Bauru: policial penal morre após sofrer infarto em penitenciária

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Facebook
O corpo do agente foi velado no Memorial Bauru e sepultado na manhã desta segunda-feira (29), no Cemitério do Jardim Redentor
O corpo do agente foi velado no Memorial Bauru e sepultado na manhã desta segunda-feira (29), no Cemitério do Jardim Redentor

Um policial penal de 51 anos morreu, neste domingo (28), após sofrer um infarto enquanto trabalhava na vigilância externa na torre do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) III “Prof. Noé Azevedo” (antigo IPA), em Bauru. As informações são do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal).

O sindicato lamentou a morte do policial penal. "O policial sofreu um infarto durante o trabalho na vigilância externa na torre do CPP3 (IPA) de Bauru", informou em sua página no facebook.

"Neste momento de luto, o Sinppenal apresenta suas mais profundas condolências a todos os familiares, amigos e colegas de trabalho de Fernando Martins de Souza".

O corpo do agente foi velado no Memorial Bauru e sepultado na manhã desta segunda-feira (29), no Cemitério do Jardim Redentor.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários