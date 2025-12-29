Um policial penal de 51 anos morreu, neste domingo (28), após sofrer um infarto enquanto trabalhava na vigilância externa na torre do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) III “Prof. Noé Azevedo” (antigo IPA), em Bauru. As informações são do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal).

O sindicato lamentou a morte do policial penal. "O policial sofreu um infarto durante o trabalho na vigilância externa na torre do CPP3 (IPA) de Bauru", informou em sua página no facebook.

"Neste momento de luto, o Sinppenal apresenta suas mais profundas condolências a todos os familiares, amigos e colegas de trabalho de Fernando Martins de Souza".