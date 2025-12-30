Equipamentos cedidos pela Prefeitura de Bauru são utilizados neste momento pelo Corpo de Bombeiros, que tenta localizar o corpo de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos. O desaparecimento da idosa é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pela Polícia Civil, que também está no local. As equipes atuam na manhã desta terça-feira (30) em uma área rural do bairro Rio Verde, onde há um poço desativado com cerca de 30 metros de profundidade, entre a casa da vítima e a residência dos caseiros presos, conforme o JCNET divulgou.

De forma extraoficial, os suspeitos teriam informado que o corpo de ‘Dona Dagmar’, como era conhecida, foi jogado no local. Porém, durante o interrogatório formal, ambos optaram por permanecer em silêncio.

Segundo o delegado Alexandre Protopsaltis, responsável pela investigação, máquinas foram mobilizadas para escavações no entorno do poço. “Estamos trabalhando com todas as possibilidades. Ainda não localizamos o corpo, mas seguimos com as buscas”, afirmou. O poço também levantou suspeitas durante as investigações, que contaram com o uso de drone para avaliar a área.