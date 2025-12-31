Com o relógio se aproximando da virada do ano, as lotéricas de Bauru registram movimento intenso nesta quarta-feira (31), impulsionado por quem deixou a tradicional “fezinha” para as últimas horas de 2025. Até as 20h é possível fazer a aposta na Mega da Virada, que promete o maior prêmio da história.

Para muitos, apostar no último dia do ano é mais do que tentar a sorte: é parte do ritual de fim de ano. “Sempre faço no último dia. É tradição, como a ceia ou a leitoa. Já faz seis anos que jogo os mesmos números, os meus e os da minha esposa”, conta o aposentado Paulo Roberto da Silva Ramos.

Na Lotérica Cruzeiro do Sul, por exemplo, o movimento foi intenso desde o início do dia. De acordo com o proprietário, Paulo Arcolin, cerca de 3 mil pessoas passaram pelo local em cerca de três horas. “O maior fluxo costuma acontecer pela manhã, mas hoje seguimos atendendo exclusivamente apostas, com seis guichês abertos para dar conta da demanda”, afirma.