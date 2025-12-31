Em Bauru, o céu amanheceu parcialmente nublado nesta quarta-feira (31), véspera de Ano Novo, com previsão de chuvas fracas a moderadas no decorrer do dia. Os ventos estão de variáveis a fracos, segundo o IPMet. Na madrugada desta quarta (31) choveu em vários bairros de Bauru.

Segundo a Defesa Civil de Bauru, não há previsão de tempestades na virada, mas sim a possibilidade de chuvas volumosas após 17h.

Para o primeiro dia do ano, quinta-feira (1), um sistema de baixa pressão no interior do continente, associado a uma frente fria que desloca-se pelo oceano, favorece a formação de instabilidades no estado de São Paulo, principalmente no período da tarde.