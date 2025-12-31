Para preservar animais silvestres e evitar traumas em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, crianças e pets, moradores do Vale do Igapó, em Bauru, tradicional local de aluguel de chácaras para as festas de final de ano, alertam contra o uso de fogos de artifício com barulho, principalmente nesta quarta (31), à meia-noite, na virada do ano, quando a grande quantidade de rojões assusta.

Eles instalaram faixas no local, que tem uma área de preservação ambiental, para tentar coibir a prática, que é proibida em Bauru desde 2021, pela lei 7476, mas a falta de fiscalização faz com que as pessoas continuem com essa iniciativa ilegal.

Como a região é rica em animais silvestres, principalmente pássaros, o cuidado dos moradores é para evitar que eles se assustem e fujam do local, podendo se machucar na fuga e até morrer, caso dos pequenos pássaros.