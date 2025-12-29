Um dos disparos que atingiu Marcely Thomaz Pinto, de 35 anos, na tarde da última sexta-feira (26), em Bauru, causando a morte dela, também acertou superficialmente o seu filho, de 8 anos, de acordo com o boletim de ocorrência (BO). O pai da criança e ex-marido da vítima, Adriano Gomes do Nascimento, de 33 anos, suspeito do feminicídio, foi preso em flagrante. A atual companheira dele também está presa, por ter sido flagrada com a arma do crime.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Marcely foi assassinada ao chegar em sua casa, na rua São Gonçalo, na Vila Nova Cidade Universitária. Imagens de uma câmera de segurança a que a reportagem teve acesso (veja acima) mostram que o suspeito ficou escondido atrás de um carro e abordou a ex-companheira quando ela entrava na residência, acompanhada do filho.

As imagens revelam que a criança tenta impedir o pai de agredir sua mãe. Na sequência, o homem puxa a vítima pelos cabelos até a rua, e é seguido pelo filho. Segundo o BO, a mulher foi alvo de dois disparos, um nas costas e outro no tórax, do lado esquerdo, e a causa do óbito foi hemorragia interna traumática, com lesão no coração e na aorta torácica.