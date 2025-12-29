Um dos disparos que atingiu Marcely Thomaz Pinto, de 35 anos, na tarde da última sexta-feira (26), em Bauru, causando a morte dela, também acertou superficialmente o seu filho, de 8 anos, de acordo com o boletim de ocorrência (BO). O pai da criança e ex-marido da vítima, Adriano Gomes do Nascimento, de 33 anos, suspeito do feminicídio, foi preso em flagrante. A atual companheira dele também está presa, por ter sido flagrada com a arma do crime.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Marcely foi assassinada ao chegar em sua casa, na rua São Gonçalo, na Vila Nova Cidade Universitária. Imagens de uma câmera de segurança a que a reportagem teve acesso (veja acima) mostram que o suspeito ficou escondido atrás de um carro e abordou a ex-companheira quando ela entrava na residência, acompanhada do filho.
As imagens revelam que a criança tenta impedir o pai de agredir sua mãe. Na sequência, o homem puxa a vítima pelos cabelos até a rua, e é seguido pelo filho. Segundo o BO, a mulher foi alvo de dois disparos, um nas costas e outro no tórax, do lado esquerdo, e a causa do óbito foi hemorragia interna traumática, com lesão no coração e na aorta torácica.
Ainda de acordo com o registro policial, uma familiar de Marcely compareceu à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) neste domingo (28), junto com o filho da vítima, e contou que uma das munições "teve contato superficial" com o menino, "causando atrito", e que ele está lesionado. Ela também afirmou que irá requerer a guarda legal da criança, que passou por escuta especializada e exame de corpo de delito.
Fuga e prisão
Após os disparos, o suspeito fugiu de carro levando o filho. O local onde a criança foi encontrada não consta no BO. Segundo a Polícia Civil, o menino contou que foi deixado "na rua", razão pela qual o pai responderá também pelo crime de abandono de incapaz. O homem foi preso pela Polícia Militar (PM) horas após o crime, na Vila Industrial, e autuado em flagrante por feminicídio.
A atual companheira dele, de 46 anos, foi presa por porte ilegal de arma de fogo. Com ela, a PM apreendeu um revólver calibre 38, com numeração raspada, que teria sido entregue pelo suspeito para que ela desse "um fim", segundo versão da mulher no BO. Ela declarou ainda que Adriano confessou ter matado Marcely. Os dois estão presos, à disposição da Justiça, e o caso segue sob investigação.