Um homem de 57 anos teve a sua traqueia perfurada por golpe de faca, na tarde desta segunda-feira (29), em sua residência, no bairro Nova Bauru, em Bauru. Ele foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade de saúde em estado grave. O autor do crime fugiu e não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Samu por volta das 15h. Além da perfuração na traqueia, o homem apresentava ferimentos causados por golpes de faca no tórax e, em razão do seu quadro grave de saúde, foi intubado para ser submetido a cirurgia e não conseguiu conversar com os policiais.

No imóvel onde ocorreu o crime, a PM encontrou sangue, além de bitucas de cigarros, remédios e comida espalhados. Um vizinho contou que uma câmera de segurança registrou um casal saindo do local momentos antes. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil.