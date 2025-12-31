Sisilia Panga, da Tanzânia, venceu a 100ª edição da São Silvestre, realizada nesta quarta-feira (31), em São Paulo (SP). A melhor brasileira foi Nubia de Oliveira Silva, que terminou na terceira colocação.

Sisilia desmaiou após cruzar a linha de chegada e precisou ser carregada. Ela dominou grande parte da prova, tinha a liderança isolada e completou o percurso em 51min06s.

Foi a primeira vitória da atleta da Tanzânia na São Silvestre. Cynthia Chemweno (Quênia) foi a segunda ao completar a prova em 52min30s, e Nubia foi a terceira, com 52min42.

Como foi a corrida